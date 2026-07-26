Terrain Clues - A Non-Germ Theory Guide to Differential Diagnosis
An A to Z Guide to Symptoms and Physiological Patterns
If you want to solve a health problem, the first step is to change the framework through which you interpret symptoms and disease. The terrain model shown throughout this mini library sets aside the false germ theory and the conventional idea of an independent immune system that wages war against invading organisms.
Your body has a cleansing network. It does not have an “immune system.” This network includes your gut, liver, kidneys, bowels, lungs, skin, lymphatic vessels, connective tissues, blood, mucous membranes, and tissue repair mechanisms. These systems are always on, constantly identifying damaged material, breaking/denaturing it down, transporting it, and preparing it for elimination.
Once we are aware that germs are not the cause of disease, but instead the consequence, we can better identify the root cause, which is always one or any combo of the following: toxicity/poisoning, nutritional insufficiency, stagnation/blockage. Bacteria, fungi, and other microorganisms like parasites are the clean-up crew. They respond to the signals the terrain offers to them on how to proceed. The type and level of activity depend on the pH signal and the amounts of dead, dying, or damaged material requiring breakdown.
Parasites and microorganisms occupy an ecological role. Certainly, their activity can become excessive, irritating, or destructive when the terrain is heavily burdened; their presence indicates a need by the body. They aren’t attacking you.
Symptoms mean your body is trying to heal. Inflammation, mucus, fever, swelling, diarrhoea, coughing, skin eruptions, and fatigue are expressions of HEALING. That means there is activity: tissue repair, mobilisation of blood, and elimination.
Once we toss out the false germ theory and the fact that no virus exists or has ever been isolated, our differential diagnosis becomes clearer, and we can use accurate protocols.
My little library summary interprets many health problems through these correct and foundational patterns.
The arrow → translates as the common patterns to assess. It doesn’t mean that every contributor is present in the list or that a condition has only one cause. If you find anything important to add, please list it in the comments!
When you are doing a nutritional assessment, make sure that vitamins and minerals are evaluated in relation to one another. For example, excess zinc can reduce copper absorption. Magnesium depletion can make potassium difficult to restore. Iron deficiency increases lead absorption. Toxic metals can displace or interfere with essential minerals. Vitamin D needs K2 for shuttling calcium.
A
Acid reflux/heartburn → Chloride, zinc, magnesium, thiamine or B6 insufficiency; inadequate protein; weak stomach-acid production; delayed gastric emptying; abdominal pressure; irritated oesophageal tissue; impaired vagal regulation.
Acne → Zinc, vitamin A, B6, selenium, chromium, or omega-3 insufficiency; impaired liver clearance; sluggish bile; constipation; androgen excess; insulin instability; unsuitable skin products.
ADHD / attention difficulties → Iron, zinc, magnesium, iodine, B6, B12, folate, vitamin D, or omega-3 insufficiency; unstable blood sugar; inadequate protein; sleep disruption; sensory overload; lead or mercury exposure.
Adrenal stress patterns → Sodium, potassium, magnesium, vitamin C, B5, B6, zinc, or protein insufficiency; chronic cortisol signalling; unstable blood sugar; disrupted sleep; excessive stimulants.
Ageing acceleration → Protein, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, selenium, copper, manganese, or omega-3 insufficiency; toxic accumulation; oxidative injury; glycation; impaired circulation; reduced mitochondrial energy production.
Allergies → Vitamin A, vitamin C, vitamin D, B6, magnesium, zinc, copper, or molybdenum insufficiency; histamine accumulation; irritated mucous membranes; intestinal permeability; liver congestion; mould exposure; lymphatic stagnation.
Alopecia/hair loss → Protein, iron, zinc, copper, selenium, iodine, silica, biotin, folate, B12, vitamin D, or essential fatty-acid insufficiency; thyroid dysregulation; hormonal shifts; poor scalp circulation; chronic stress; arsenic, mercury, or thallium exposure.
Alzheimer’s patterns → B1, B6, B12, folate, vitamin D, vitamin E, magnesium, zinc, copper, or omega-3 insufficiency; impaired cerebral glucose use; vascular insufficiency; mitochondrial injury; poor glymphatic drainage; aluminium, lead, or mercury burden.
Anaemia → Iron, copper, B6, B12, folate, vitamin A, vitamin C, or protein insufficiency; weak stomach acid; poor intestinal absorption; blood loss; kidney dysfunction; lead interference with haem production.
Angina-like chest pressure → Magnesium, potassium, thiamine, iron, copper, B12, folate, or CoQ10 insufficiency; impaired coronary circulation; vascular spasm; anaemia; structural strain; excessive stress signalling. Acute chest pain requires immediate assessment.
Anxiety → Magnesium, B1, B6, B12, folate, zinc, iron, selenium, omega-3 or protein insufficiency; unstable blood sugar; thyroid dysregulation; stimulant exposure; histamine burden; excess unbound copper; lead or mercury toxicity.
Arrhythmias → Magnesium, potassium, sodium, calcium, thiamine, selenium, or taurine insufficiency; dehydration; thyroid dysregulation; stimulant use; vagal irritation; sleep apnoea; structural heart strain; lead, cadmium, or mercury exposure.
Arthritis → Protein, vitamin C, vitamin D, vitamin K2, magnesium, manganese, boron, copper, zinc, selenium, silica, or omega-3 insufficiency; mechanical loading; old injuries; glycation; inflammatory waste; reduced circulation.
Asthma patterns → Magnesium, vitamin C, vitamin D, B6, zinc, selenium, molybdenum, or omega-3 insufficiency; irritated airways; histamine burden; mould exposure; reflux; lymphatic stagnation; cadmium, nickel, or chromium inhalation.
Atrial fibrillation → Magnesium, potassium, thiamine, selenium, taurine, or CoQ10 insufficiency; dehydration; thyroid dysregulation; sleep apnoea; alcohol or stimulant exposure; vagal irritation; toxic metal burden.
“Autoimmune” aka tissue toxicity patterns → Vitamin A, vitamin D, B12, folate, magnesium, zinc, selenium, copper, iron, or omega-3 insufficiency; damaged tissue barriers; mitochondrial stress; impaired methylation; toxic exposure; mercury, cadmium, lead, or aluminium burden. (There are no autoimmune diseases)
B
Back pain → Protein, vitamin C, vitamin D, magnesium, manganese, boron, copper, silica, or omega-3 insufficiency; muscular imbalance; fascial restriction; disc degeneration; old injury; pelvic instability; bowel or kidney congestion.
Balance problems → B1, B6, B12, folate, vitamin E, vitamin D, copper, magnesium, or iron insufficiency; inner-ear fluid dysregulation; cervical restriction; low blood pressure; neuropathy; mercury, lead, or manganese toxicity.
Bile stagnation → Glycine, taurine, choline, phosphatidylcholine, B6, B12, folate, magnesium, selenium, or molybdenum insufficiency; dehydration; inadequate dietary fat; liver congestion; prolonged fasting; weak gallbladder contraction.
Bloating → Zinc, thiamine, B6, magnesium, or chloride insufficiency; weak stomach acid; low pancreatic enzymes; sluggish bile; constipation; fermentation; food intolerances; rapid eating.
Blood sugar instability → Protein, fibre, magnesium, chromium, manganese, zinc, thiamine, biotin, or omega-3 insufficiency; excessive refined carbohydrate; liver congestion; inadequate sleep; stress hormones; arsenic or cadmium exposure.
Bone loss/osteopenia → Protein, calcium, magnesium, phosphorus, vitamin D, vitamin K2, boron, copper, manganese, zinc, silica, or vitamin C insufficiency; hormonal decline; inactivity; kidney strain; cadmium or lead toxicity.
Bone spurs → Magnesium, manganese, boron, copper, silica, vitamin D, vitamin K2, vitamin C, or protein insufficiency; repetitive traction; joint instability; cartilage degeneration; altered calcium handling; chronic mechanical stress.
Brain fog → B1, B6, B12, folate, iron, magnesium, iodine, zinc, copper, choline, or omega-3 insufficiency; unstable blood sugar; dehydration; poor cerebral circulation; liver congestion; sleep debt; mercury, lead, arsenic, or aluminium burden.
Bruising easily → Protein, vitamin C, vitamin K, folate, B12, iron, copper, zinc, or bioflavonoid insufficiency; weak connective tissue; liver dysfunction; platelet abnormalities; medication effects; capillary fragility.
Burning mouth → B1, B2, B6, B12, folate, iron, zinc, or vitamin D insufficiency; dry tissues; reflux; unstable blood sugar; hormonal shifts; chemical irritation; dental-metal exposure.
C
Calcification patterns → Magnesium, vitamin K2, boron, silicon, or vitamin D imbalance; kidney dysfunction; dehydration; chronic tissue injury; altered calcium and phosphorus regulation.
Candida expression→ Zinc, selenium, iron, vitamin A, vitamin D, B6, biotin, molybdenum, or protein insufficiency; repeated antibiotic exposure; reduced microbial diversity; high sugar intake; weak stomach acid; impaired bile; constipation; mercury, cadmium, lead, or arsenic burden.
This applies to all yeasts (mentioned again at the end). Candida steps in to try and do the job the bacteria were doing after broad antibiotics altered the intestinal terrain. Candida also helps to rid the body of mercury, cadmium, lead, arsenic, and other toxic metals. Candida cells bind and sequester metal ions through their cell walls and internal detoxification systems, helping to immobilise them and alter their biological availability. Metals are elemental substances and cannot literally be broken down, although yeast can capture, concentrate, and transform them into different chemical forms. The strategy is to restore microbial diversity, replenish nutrients and minerals, support elimination, and carefully reduce the underlying metal burden.
Cataracts → Vitamin C, vitamin E, riboflavin, selenium, zinc, copper, glutathione-building amino acids, or omega-3 insufficiency; glycation; ultraviolet exposure; dehydration; steroid exposure; cadmium or lead burden.
Cellulite → Protein, vitamin C, copper, manganese, silica, magnesium, or essential fatty-acid insufficiency; connective-tissue weakness; lymphatic stagnation; impaired circulation; hormonal signalling; tissue dehydration.
Chemical sensitivity → Glycine, cysteine, glutamine, B2, B6, B12, folate, magnesium, zinc, selenium, or molybdenum insufficiency; impaired liver conjugation; glutathione depletion; mould toxin exposure; leaky gut; nervous-system sensitisation; mercury, pesticide, or solvent burden.
Chronic fatigue → Protein, iron, copper, B1, B2, B3, B5, B6, B12, folate, magnesium, iodine, selenium, CoQ10 or omega-3 insufficiency; mitochondrial dysfunction; thyroid dysregulation; poor oxygen delivery; sleep disturbance; mercury, cadmium, lead or arsenic exposure.
Chronic pain → Protein, vitamin D, vitamin C, B1, B6, B12, magnesium, zinc, copper, or omega-3 insufficiency; unresolved injury; nerve irritation; fascial restriction; inflammatory waste; central sensitisation; impaired sleep.
Chronic sinus congestion → Vitamin A, vitamin C, vitamin D, zinc, selenium, iodine, magnesium, or essential fatty-acid insufficiency; mould exposure; dehydrated membranes; thickened mucus; dental inflammation; structural narrowing; stagnant lymph.
Cold hands and feet → Iron, B12, folate, iodine, selenium, copper, magnesium, thiamine, or protein insufficiency; thyroid dysregulation; low blood pressure; vascular constriction; inadequate calories; poor peripheral circulation.
Cold or flu-like episodes → Vitamin A, vitamin C, vitamin D, zinc, selenium, magnesium, sodium, potassium, or protein insufficiency; acute cellular cleansing; mucus mobilisation; dehydration; inadequate sleep; toxic-metal mobilisation during intensive cleansing.
Colitis patterns → Protein, zinc, vitamin A, vitamin D, folate, B12, magnesium, iron, or omega-3 insufficiency; intestinal-barrier injury; medication exposure; food reactivity; poor bile regulation; chronic stress; chemical irritation.
Constipation → Magnesium, potassium, thiamine, B6, folate, vitamin C or dietary-fibre insufficiency; dehydration; weak bile release; low thyroid activity; inadequate dietary fat; pelvic-floor tension; medication effects; lead toxicity.
Cramping → Magnesium, potassium, sodium, calcium, thiamine or vitamin D insufficiency; dehydration; reduced circulation; nerve irritation; excessive muscular loading; impaired oxygen delivery.
Crohn’s-type bowel inflammation → Protein, zinc, iron, B12, folate, vitamin A, vitamin D, magnesium, selenium or omega-3 insufficiency; barrier damage; reduced digestive secretions; food reactivity; toxic exposure; chronic mucosal irritation.
Cysts → Iodine, selenium, zinc, magnesium, vitamin A, vitamin D, B6 or essential fatty-acid insufficiency; hormonal dysregulation; blocked ducts; thickened secretions; impaired lymphatic drainage; chronic tissue irritation.
D
Dandruff → Zinc, selenium, B2, B6, biotin, vitamin A or essential fatty-acid insufficiency; scalp-oil imbalance; unsuitable hair products; chemical residue; poor scalp circulation.
Depression → Protein, B1, B6, B12, folate, vitamin D, magnesium, iron, zinc, selenium, iodine, copper or omega-3 insufficiency; thyroid dysregulation; unstable blood sugar; hormonal shifts; poor sleep; lead, mercury or aluminium exposure.
Diarrhoea → Zinc, sodium, potassium, magnesium or B-vitamin losses; intestinal irritation; food reactions; bile imbalance; medication effects; stress signalling; rapid transit; toxic mobilisation.
Digestive weakness → Protein, zinc, chloride, thiamine, B6, magnesium or choline insufficiency; weak stomach acid; inadequate pancreatic enzymes; poor bile movement; chronic stress; insufficient chewing.
Dizziness → Iron, B12, folate, thiamine, magnesium, sodium, potassium or copper insufficiency; blood-pressure instability; dehydration; unstable glucose; cervical restriction; inner-ear imbalance; lead or mercury burden.
Dry eyes → Vitamin A, B2, zinc, selenium, omega-3 or essential fatty-acid insufficiency; dehydration; hormonal shifts; screen exposure; eyelid-gland stagnation; poor tear quality.
Dry mouth → Vitamin A, B2, B3, zinc, iron, sodium or potassium insufficiency; dehydration; medication effects; unstable blood sugar; mouth breathing; reduced salivary activity.
Dry skin → Protein, vitamin A, vitamin C, vitamin D, zinc, selenium, copper, silica or essential fatty-acid insufficiency; dehydration; low thyroid activity; harsh cleansers; impaired fat digestion.
Dysautonomia patterns → Sodium, potassium, magnesium, thiamine, B6, B12, folate, iron, copper or protein insufficiency; low blood volume; vagal dysregulation; mitochondrial strain; cervical compression; toxic exposure.
E
Ear congestion → Vitamin A, vitamin C, vitamin D, zinc, iodine, magnesium or omega-3 insufficiency; Eustachian-tube swelling; sinus stagnation; jaw tension; cervical restriction; thickened mucus.
Eczema → Protein, zinc, vitamin A, vitamin D, B2, B6, selenium, copper or essential fatty-acid insufficiency; skin-barrier injury; liver congestion; intestinal permeability; chemical exposure; nickel, chromium or cobalt sensitivity.
Endometriosis → Iron, magnesium, B6, B12, folate, zinc, selenium, iodine, vitamin D or omega-3 insufficiency; impaired estrogen clearance; pelvic congestion; altered prostaglandin signalling; bowel stagnation; endocrine-disrupting chemicals.
Estrogen dominance → B6, B12, folate, magnesium, zinc, selenium, iodine, choline or protein insufficiency; slow liver clearance; constipation; progesterone insufficiency; chronic stress; environmental estrogenic compounds; cadmium exposure.
Excessive sweating → Sodium, potassium, magnesium, zinc, thiamine or B-vitamin losses; thyroid activity; unstable glucose; stimulant use; hormonal shifts; autonomic dysregulation; toxic mobilisation.
Eye floaters → Protein, vitamin C, vitamin E, zinc, copper, selenium, silica or omega-3 insufficiency; vitreous degeneration; glycation; oxidative injury; dehydration; impaired ocular circulation.
F
Fatigue → Protein, iron, copper, B1, B2, B3, B5, B6, B12, folate, magnesium, iodine, selenium, potassium or CoQ10 insufficiency; mitochondrial strain; thyroid dysregulation; unstable blood sugar; toxic burden; poor sleep.
Fatty liver → Choline, methionine, glycine, taurine, B6, B12, folate, magnesium, zinc, selenium or omega-3 insufficiency; insulin resistance; fructose excess; impaired bile movement; alcohol; medication burden; cadmium or arsenic exposure.
Fertility challenges → Protein, iron, zinc, selenium, iodine, magnesium, vitamin A, vitamin D, B6, B12, folate, choline or omega-3 insufficiency; thyroid or adrenal dysregulation; poor pelvic circulation; chronic stress; lead, cadmium or mercury exposure.
Fibromyalgia patterns → Protein, magnesium, thiamine, B6, B12, vitamin D, iron, zinc, selenium or CoQ10 insufficiency; mitochondrial strain; fascial restriction; sleep disruption; nervous-system sensitisation; toxic-metal or solvent burden.
Fluid retention → Protein, magnesium, potassium, B1 or B6 insufficiency; kidney strain; venous insufficiency; lymphatic stagnation; liver congestion; hormonal shifts; excessive sodium relative to potassium.
Food intolerances → Zinc, vitamin A, vitamin D, B6, magnesium, molybdenum or digestive-enzyme insufficiency; weak stomach acid; intestinal-barrier injury; poor bile release; histamine burden; repeated antibiotic exposure.
Frequent urination → Magnesium, potassium, sodium, thiamine or B6 depletion; unstable blood sugar; bladder irritation; pelvic-floor tension; caffeine exposure; kidney strain.
G
Gallbladder issues → Glycine, taurine, choline, phosphatidylcholine, magnesium, B6, B12, folate or selenium insufficiency; thickened bile; dehydration; inadequate dietary fat; rapid weight loss; weak vagal signalling.
Gas → Zinc, thiamine, B6, magnesium, chloride or digestive-enzyme insufficiency; incomplete digestion; low stomach acid; sluggish bile; constipation; excessive fermentable foods.
Genetic disease expression → Protein, methyl donors, B vitamins, magnesium, zinc, selenium, copper, manganese or essential fatty-acid insufficiency; mitochondrial dysfunction; toxic exposure; oxidative stress; epigenetic regulation.
Gout → Magnesium, potassium, vitamin C, folate or molybdenum insufficiency; dehydration; impaired uric-acid clearance; kidney strain; high fructose intake; alcohol; excessive tissue breakdown; lead accumulation.
Gum recession → Protein, vitamin C, vitamin D, vitamin K2, calcium, magnesium, zinc, copper, boron or CoQ10 insufficiency; mechanical trauma; connective-tissue weakness; oral acidity; poor circulation.
Gut inflammation → Protein, zinc, vitamin A, vitamin D, B12, folate, magnesium, selenium or omega-3 insufficiency; barrier injury; altered bile; food reactions; antibiotic damage; toxic metals; pesticides; bowel stagnation.
H
Hair loss → Protein, iron, ferritin, zinc, copper, selenium, iodine, silica, biotin, B12, folate, vitamin D or essential fatty-acid insufficiency; thyroid dysregulation; hormonal shifts; mercury, arsenic or thallium exposure.
Headaches → Magnesium, sodium, potassium, B2, B6, B12, folate, iron or CoQ10 insufficiency; dehydration; cervical tension; eye strain; unstable glucose; histamine burden; liver congestion; carbon-monoxide or solvent exposure.
Hearing loss → B12, folate, magnesium, zinc, selenium, vitamin D or omega-3 insufficiency; poor circulation; peri-menopause; noise injury; cervical tension; medication toxicity; lead, mercury, or cadmium exposure.
Heavy periods → Iron, B6, B12, folate, magnesium, zinc, vitamin C, vitamin K or protein insufficiency; estrogen excess; progesterone insufficiency; fibroids; thyroid dysregulation; pelvic congestion.
Haemorrhoids → Vitamin C, zinc, copper, silica, magnesium or fibre insufficiency; constipation; pelvic congestion; prolonged sitting; portal pressure; connective-tissue weakness.
High blood pressure → Magnesium, potassium, calcium, thiamine, B6, folate, vitamin D, taurine or CoQ10 insufficiency; kidney dysregulation; vascular stiffness; insulin resistance; sleep apnoea; lead, cadmium or arsenic exposure.
High cholesterol → Iodine, selenium, copper, magnesium, niacin, choline, omega-3 or fibre insufficiency; thyroid dysfunction; insulin resistance; oxidative stress; tissue-repair demand; inadequate bile movement.
Histamine loops → Vitamin C, B6, copper, zinc, magnesium, molybdenum or methyl-donor insufficiency; liver congestion; leaky gut/intestinal-barrier injury; hormonal shifts; constipation; mould exposure; mast-cell instability (lymph).
Hormonal acne → Zinc, vitamin A, B6, selenium, chromium, magnesium, or omega-3 insufficiency; androgen excess; insulin resistance; impaired liver clearance; constipation; unsuitable skin products.
Hot flashes → Magnesium, B6, vitamin E, zinc, selenium, iodine or omega-3 insufficiency; fluctuating estrogen and progesterone; thyroid activity; glucose instability; adrenal stress; impaired liver clearance.
Hyperthyroid patterns → Selenium, magnesium, zinc, copper, iron, B vitamins or antioxidant insufficiency; excessive iodine; thyroid irritation; medication effects; chronic stress; mercury or cadmium burden.
Hypothyroid patterns → Iodine, selenium, iron, zinc, copper, magnesium, vitamin A, vitamin D, B12, folate, tyrosine or protein insufficiency; impaired liver conversion; calorie restriction; chronic stress; mercury, lead, cadmium or arsenic exposure.
I
Inflammation → Protein, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, magnesium, zinc, selenium, copper or omega-3 insufficiency; tissue injury; accumulated cellular waste; toxic exposure; glycation; mechanical strain; active repair.
Infertility → Protein, iron, zinc, selenium, iodine, magnesium, vitamin A, vitamin D, B6, B12, folate, choline or omega-3 insufficiency; hormonal dysregulation; pelvic stagnation; stress hormones; endocrine disruptors; lead, cadmium or mercury burden.
Insomnia → Magnesium, calcium, B1, B6, B12, folate, iron, zinc, glycine or protein insufficiency; unstable glucose; altered cortisol rhythm; stimulants; pain; artificial light; toxic mobilisation.
Insulin resistance → Magnesium, chromium, zinc, manganese, thiamine, biotin, vitamin D or omega-3 insufficiency; liver fat; low muscle activity; sleep deprivation; refined carbohydrate excess; arsenic or cadmium exposure.
Interstitial cystitis patterns → Vitamin A, vitamin D, magnesium, zinc, glycine or essential fatty-acid insufficiency; bladder-lining injury; pelvic-floor tension; concentrated urine; hormonal changes; chemical irritants.
Irritable bowel patterns → Zinc, thiamine, B6, magnesium, vitamin D, fibre or digestive-enzyme insufficiency; weak digestive secretions; bile imbalance; food reactions; antibiotic history; bowel stagnation; altered motility.
J
Jaw pain → Magnesium, calcium, vitamin D, B12, copper or protein insufficiency; clenching; cervical tension; dental imbalance; temporomandibular joint degeneration; emotional stress; dental-metal sensitivity.
Joint stiffness → Protein, vitamin C, vitamin D, magnesium, manganese, boron, copper, silica or omega-3 insufficiency; reduced synovial movement; connective-tissue dehydration; inflammatory waste; glycation; lymphatic stagnation.
K
Kidney strain → Magnesium, potassium, B6, folate, vitamin C or adequate protein imbalance; dehydration; high blood sugar; medication burden; cadmium, lead, mercury or arsenic exposure.
Kidney stones → Magnesium, potassium, B6, vitamin K2 or citrate insufficiency; dehydration; altered calcium handling; oxalate burden; uric acid; impaired kidney filtration.
Knee pain → Protein, vitamin C, vitamin D, magnesium, manganese, boron, copper, silica or omega-3 insufficiency; weak hip stabilisers; quadriceps imbalance; ankle restriction; meniscal injury; cartilage degeneration.
L
Leg cramps → Magnesium, potassium, sodium, calcium, thiamine, vitamin D or taurine insufficiency; dehydration; venous congestion; nerve compression; impaired oxygen delivery.
Lichen sclerosus → Protein, vitamin A, vitamin D, vitamin E, zinc, selenium, magnesium, iodine or essential fatty-acid insufficiency; hormonal shifts; tissue dryness; chronic irritation; pelvic congestion; altered connective-tissue regulation.
Liver congestion → Glycine, cysteine, methionine, taurine, choline, B2, B6, B12, folate, magnesium, zinc, selenium or molybdenum insufficiency; impaired bile movement; constipation; medication burden; solvents; pesticides; cadmium, arsenic, mercury or excess copper.
Liver spots → Vitamin C, vitamin E, zinc, selenium, copper or omega-3 insufficiency; ultraviolet exposure; glycation; oxidative stress; impaired skin repair; accumulated environmental exposure.
Low energy → Protein, iron, copper, B1, B2, B3, B5, B6, B12, folate, magnesium, iodine, selenium or CoQ10 insufficiency; mitochondrial dysfunction; thyroid dysregulation; unstable glucose; mercury, lead, cadmium or arsenic burden.
Low libido → Protein, zinc, selenium, magnesium, vitamin D, B6, B12, folate, iodine or essential fatty-acid insufficiency; hormonal dysregulation; thyroid dysfunction; poor pelvic circulation; chronic stress; inadequate sleep.
Lymphatic stagnation → Protein, vitamin C, magnesium, potassium, zinc, selenium or essential fatty-acid insufficiency; inadequate movement; dehydration; scar restriction; venous congestion; chronic tissue irritation.
M
Memory loss → B1, B6, B12, folate, choline, iron, magnesium, iodine, zinc, copper, vitamin D, vitamin E or omega-3 insufficiency; poor cerebral circulation; unstable glucose; sleep disruption; impaired glymphatic drainage; lead, mercury or aluminium burden.
Menstrual cramping → Magnesium, B1, B6, vitamin E, iron, zinc or omega-3 insufficiency; pelvic congestion; altered prostaglandins; uterine tension; bowel stagnation.
Migraines → Magnesium, B2, B6, B12, folate, iron, CoQ10, sodium or potassium insufficiency; liver congestion; hormonal shifts; histamine burden; cervical tension; glucose instability; lead or mercury exposure.
Mould-related illness patterns → Protein, glycine, cysteine, glutamine, B2, B6, B12, folate, magnesium, zinc, selenium or molybdenum insufficiency; ongoing building exposure; glutathione depletion; sinus stagnation; liver congestion; nervous-system sensitisation.
Mouth ulcers → B2, B6, B12, folate, iron, zinc, vitamin C or protein insufficiency; oral irritation; acidic foods; stress; intestinal malabsorption; toothpaste ingredients.
Multiple chemical sensitivity → Protein, glycine, cysteine, B2, B6, B12, folate, magnesium, zinc, selenium or molybdenum insufficiency; impaired liver conjugation; mould exposure; mitochondrial dysfunction; mercury, pesticide or solvent burden.
Muscle cramps → Magnesium, potassium, sodium, calcium, thiamine, vitamin D or taurine insufficiency; dehydration; nerve irritation; poor circulation; excessive muscular demand.
Muscle weakness → Protein, thiamine, B6, B12, vitamin D, vitamin E, magnesium, potassium, phosphorus, iron, copper or selenium insufficiency; thyroid dysfunction; nerve compression; mitochondrial injury; lead, mercury or arsenic exposure.
N
Nasal polyps → Vitamin A, vitamin C, vitamin D, zinc, selenium, iodine or omega-3 insufficiency; chronic mucosal swelling; mould exposure; sinus stagnation; structural narrowing; chemical irritation.
Nausea → Sodium, potassium, magnesium, B6, thiamine or zinc insufficiency; liver or gallbladder congestion; unstable blood sugar; dehydration; stomach irritation; medication effects; toxic mobilisation.
Neuropathy → B1, B6, B12, folate, vitamin E, copper, magnesium or omega-3 insufficiency; excessive B6 supplementation; glucose dysregulation; nerve compression; poor circulation; arsenic, lead, mercury or thallium toxicity.
Night sweats → Magnesium, sodium, potassium, B6, zinc or protein insufficiency; unstable glucose; hormonal shifts; thyroid activity; medication effects; toxic mobilisation; autonomic dysregulation.
Numbness and tingling → B1, B6, B12, folate, vitamin E, copper, magnesium or calcium insufficiency; excessive B6; nerve compression; glucose dysregulation; poor circulation; lead, mercury or arsenic exposure.
O
Obesity → Protein, fibre, magnesium, chromium, zinc, iodine, selenium, vitamin D or omega-3 insufficiency; insulin resistance; disrupted satiety signalling; poor sleep; hormonal imbalance; low muscle activity; toxic storage.
Oedema → Protein, magnesium, potassium, thiamine or B6 insufficiency; kidney dysregulation; venous insufficiency; liver congestion; medication effects; lymphatic stagnation.
Osteoarthritis → Protein, vitamin C, vitamin D, vitamin K2, magnesium, manganese, boron, copper, zinc, silica or omega-3 insufficiency; joint instability; cartilage degeneration; glycation; old injury; reduced muscular support.
Osteoporosis → Protein, calcium, magnesium, phosphorus, vitamin D, vitamin K2, boron, copper, manganese, zinc, silica or vitamin C insufficiency; hormonal decline; inactivity; kidney strain; cadmium or lead toxicity.
Ovarian cysts → Iodine, selenium, zinc, magnesium, B6, vitamin A, vitamin D or omega-3 insufficiency; hormonal dysregulation; insulin resistance; pelvic congestion; impaired liver clearance; thyroid dysfunction.
P
Palpitations → Magnesium, potassium, sodium, thiamine, B12, folate, iron, copper, selenium or taurine insufficiency; dehydration; thyroid activity; glucose swings; stimulants; vagal irritation; toxic metals.
Parkinsonian patterns → B1, B6, B12, folate, vitamin D, vitamin E, magnesium, zinc, selenium or omega-3 insufficiency; mitochondrial dysfunction; pesticide or solvent exposure; manganese excess; lead or mercury burden.
Peripheral neuropathy → B1, B6, B12, folate, vitamin E, copper, magnesium or omega-3 insufficiency; excessive B6; glucose dysregulation; poor circulation; nerve compression; arsenic, lead, mercury or thallium exposure.
Plantar fasciitis → Protein, vitamin C, vitamin D, magnesium, manganese, copper, silica or zinc insufficiency; calf tension; altered foot mechanics; connective-tissue strain; tissue dehydration; unsuitable footwear.
Polycystic ovarian patterns → Magnesium, chromium, zinc, selenium, iodine, vitamin D, B6, inositol or omega-3 insufficiency; insulin resistance; androgen excess; impaired liver clearance; thyroid dysregulation; endocrine disruptors.
Poor circulation → Protein, iron, B12, folate, copper, magnesium, potassium, vitamin C or omega-3 insufficiency; vascular stiffness; dehydration; low movement; glucose dysregulation; lead or cadmium exposure.
Premenstrual syndrome → Magnesium, B6, calcium, zinc, selenium, vitamin D, vitamin E or omega-3 insufficiency; progesterone insufficiency; impaired estrogen clearance; unstable glucose; liver congestion; chronic stress.
Psoriasis → Protein, vitamin A, vitamin D, zinc, selenium, magnesium or omega-3 insufficiency; accelerated skin turnover; intestinal-barrier injury; liver congestion; toxic exposure; chronic inflammatory signalling.
R
Restless legs → Iron or ferritin depletion; magnesium, folate, B12, vitamin D or potassium insufficiency; dopamine dysregulation; nerve irritation; poor circulation; medication effects.
Rheumatoid arthritis patterns → Protein, vitamin D, magnesium, zinc, selenium, copper, iron or omega-3 insufficiency; intestinal permeability; accumulated tissue waste; hormonal shifts; toxic-metal burden; altered connective-tissue regulation.
Rosacea → Vitamin A, B2, B6, zinc, magnesium, omega-3 or essential fatty-acid insufficiency; vascular instability; histamine burden; digestive irritation; liver congestion; heat exposure.
S
Sciatica → Protein, vitamin C, vitamin D, magnesium, B1, B6, B12 or omega-3 insufficiency; lumbar disc changes; piriformis tension; pelvic imbalance; fascial restriction; nerve compression.
Seizure patterns → Sodium, calcium, magnesium, glucose, B6, B12, folate, vitamin D or thiamine imbalance; head injury; medication withdrawal; toxic exposure; lead, mercury or solvent burden. Seizures require neurological assessment.
Sensory sensitivity → Magnesium, B6, B12, zinc, iron, vitamin D or omega-3 insufficiency; nervous-system overload; poor sleep; histamine burden; toxic exposure; altered sensory processing.
Skin issues → Protein, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, zinc, selenium, copper, silica or essential fatty-acid insufficiency; liver and bowel stagnation; chemical exposure; hormonal signalling; lymphatic backup.
Sleep issues → Magnesium, calcium, B1, B6, B12, folate, iron, zinc, glycine or protein insufficiency; unstable glucose; altered cortisol rhythm; pain; artificial light; toxic burden; impaired nighttime repair.
Snoring → Vitamin D, magnesium, omega-3 or connective-tissue nutrient insufficiency; nasal obstruction; jaw position; tongue posture; tissue swelling; alcohol use; sleep apnoea.
Stiff joints → Protein, vitamin C, vitamin D, magnesium, manganese, boron, copper, silica or omega-3 insufficiency; reduced movement; connective-tissue dehydration; old injury; glycation; lymphatic stagnation.
Sulphite sensitivity → Molybdenum, B6, magnesium or sulphur-amino-acid imbalance; impaired sulphite oxidation; liver congestion; chemical sensitivity; excessive preserved foods or wine.
Swollen glands → Protein, vitamin A, vitamin C, vitamin D, zinc, selenium or iodine insufficiency; increased drainage demand; dental or sinus congestion; tissue irritation; dehydration; impaired lymph movement.
T
Tendonitis → Protein, vitamin C, vitamin D, magnesium, manganese, copper, zinc, silica or omega-3 insufficiency; repetitive loading; poor joint alignment; glycation; inadequate recovery.
Thinning skin → Protein, vitamin C, vitamin A, vitamin D, zinc, copper, manganese, silica or essential fatty-acid insufficiency; hormonal decline; ultraviolet exposure; corticosteroid use; poor circulation.
Tinnitus → B12, folate, magnesium, zinc, iron, vitamin D or omega-3 insufficiency; jaw dysfunction; cervical tension; inner-ear pressure; vascular changes; medication toxicity; lead, mercury or cadmium exposure.
Thyroid nodules → Iodine, selenium, zinc, iron, magnesium, vitamin A, vitamin D, B12 or protein insufficiency; impaired thyroid drainage; chronic stress; mercury, cadmium, lead or arsenic exposure.
Temporomandibular joint pain → Magnesium, calcium, vitamin D, B12, copper or protein insufficiency; clenching; bite imbalance; cervical tension; joint degeneration; emotional stress.
Tremor → Vitamin B12, thiamine, B6, folate, vitamin E, magnesium, calcium, potassium, copper, iron or iodine insufficiency; unstable blood sugar; thyroid activity; medication effects; nervous-system overload; mercury, lead or manganese toxicity.
Vitamin B12 deficiency can produce neurological changes and has been associated with movement disorders, including tremor. Copper, vitamin E, thiamine and other B-vitamin deficiencies can also disturb nerve conduction, balance and muscular control. Excessive B6 can injure peripheral nerves, so both deficiency and excess matter.
Tumours → Protein, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, B vitamins, magnesium, zinc, selenium, copper or omega-3 insufficiency; chronic tissue injury; mitochondrial dysfunction; impaired oxygenation; hormonal growth signals; toxic exposure; reduced tissue regulation.
U
Ulcers → Protein, vitamin A, vitamin C, zinc, iron, B12, folate or glutamine insufficiency; damaged protective mucus; medication exposure; poor circulation; excess acid contact; impaired tissue repair.
Urinary urgency → Magnesium, vitamin A, vitamin D, zinc or glycine insufficiency; bladder irritation; pelvic-floor tension; caffeine; concentrated urine; hormonal shifts; glucose dysregulation.
Urinary tract symptoms → Vitamin A, vitamin C, vitamin D, zinc, magnesium or glycine insufficiency; dehydration; concentrated urine; bladder-lining irritation; pelvic congestion; urinary stagnation; chemical exposure.
Uterine fibroids → Iron, magnesium, B6, B12, folate, zinc, selenium, iodine, vitamin D or omega-3 insufficiency; impaired estrogen clearance; pelvic congestion; altered uterine growth signalling; endocrine-disrupting chemicals.
V
Varicose veins → Protein, vitamin C, vitamin E, copper, zinc, silica, magnesium or bioflavonoid insufficiency; weak venous valves; prolonged standing; pelvic pressure; poor calf-muscle pumping; lymphatic stagnation.
Vertigo → B1, B6, B12, folate, vitamin D, magnesium, sodium, potassium or iron insufficiency; inner-ear fluid imbalance; cervical tension; blood-pressure instability; mercury or lead exposure.
Vision decline → Vitamin A, B2, B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, zinc, copper, selenium or omega-3 insufficiency; glycation; oxidative injury; poor ocular circulation; eye strain; cadmium, lead or mercury burden.
W
Water retention → Protein, magnesium, potassium, thiamine or B6 insufficiency; kidney dysregulation; hormonal shifts; venous pressure; liver congestion; excessive sodium relative to potassium; lymphatic stagnation.
Watery eyes → Vitamin A, B2, zinc, selenium or omega-3 insufficiency; dry-eye compensation; tear-duct obstruction; sinus pressure; eye strain; environmental irritation.
Weak digestion → Protein, zinc, chloride, thiamine, B6, magnesium, choline or taurine insufficiency; weak stomach acid; poor pancreatic enzymes; impaired bile; chronic stress; inadequate chewing.
Weight gain → Protein, fibre, magnesium, chromium, zinc, iodine, selenium, vitamin D or omega-3 insufficiency; insulin resistance; waste retention; toxic storage; hormonal excess; liver congestion; impaired mitochondrial energy use.
White coating on the tongue → Zinc, B vitamins, vitamin A or protein insufficiency; dehydration; oral residue; digestive stagnation; altered fermentation; reduced salivary cleansing; post-antibiotic yeast patterns.
Wound-healing delay → Protein, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin K, zinc, copper, iron, manganese or silica insufficiency; poor circulation; high blood sugar; low oxygen delivery; toxic burden; corticosteroid exposure.
Y
Yeast increased activity (see Candida above) → Protein, vitamin A, vitamin D, zinc, selenium, iron, B6, biotin or molybdenum insufficiency; repeated antibiotics; reduced microbial diversity; excessive sugar; constipation; weak stomach acid; impaired bile; mercury, cadmium, lead or arsenic burden.
The terrain-aware brain asks why the yeast gained an ecological advantage in the body. Then we address antibiotic history, nutrient depletion, toxic exposure (especially metals), digestive weakness, and bowel stagnation. There is no need to kill anything; just understand the body is trying to do its best under challenging conditions and has adapted. Help it to adapt back to homeostasis.
About Dr. Amandha Dawn Vollmer (ADV)
Dr. Amandha Dawn Vollmer (ADV) is a leading voice in terrain-based medicine and one of the foremost authorities on the therapeutic applications of Dimethyl Sulfoxide (DMSO). With a Bachelor of Science in Agricultural Biotechnology and a Doctorate in Naturopathic Medicine (2008), she has dedicated nearly two decades to researching, practicing, and formulating natural remedies that align with the body’s innate design for repair and renewal. She took the value from her academic training, then unschooled herself and walked away from the institutions to pursue truth outside their limitations.
She is the best-selling author of Healing with DMSO, a practical and accessible guide that provides clear instructions, recipes, and protocols for the proper use of this extraordinary substance. As a master formulator, Amandha creates unique, handcrafted remedies and DMSO-based blends that support non-suppressive healing, oxygenation, pain relief, detoxification and more. Her work is rooted in medical sovereignty and truth.
Amandha is also recognised for her uncompromising stance on germ theory, exposing its historical fraud and explaining how so-called pathogens are not external enemies but part of the body’s natural terrain response. She teaches that health is restored through cleansing, nourishment, and unblocking communication pathways. There is no need for fear of contagion or reliance on pharmaceuticals. Her teachings bridge science, history, and natural law, showing how the medical system functions as an institution of control and isn’t there for the betterment of mankind.
Through her platform Yummy.Doctor, Amandha offers memberships that guide people step by step to become their own doctor. This includes access to an extensive private library, structured courses, and live teaching sessions. She is designing her twelve-step program to help individuals reclaim self-reliance by learning terrain-based principles, mastering case-taking and triage skills, creating a home dispensary, transitioning off pharmaceuticals, and developing preventative practices. Members gain both the knowledge and the confidence to reject unnecessary medical interventions and embrace true health empowerment.
Beyond medicine, Amandha’s work also touches on sovereignty and law, emphasising that reclaiming health cannot be separated from reclaiming freedom. She empowers individuals to question false authorities, understand their rights, and live in alignment with natural law. This integration of health, law, and self-ownership is the cornerstone of her mission: to inspire people to free themselves from institutional control and live with vitality, clarity, and autonomy.
As a mother, Amandha embodies what she teaches. Her daughter, born at home into water with a full lotus birth, has been raised without interventions, pharmaceuticals, or vaccines. She has never seen a medical doctor, is cared for through natural means only. Their lived experience demonstrates that natural health and sovereignty are not abstract ideals, but practical, achievable realities.
Dr. Amandha Dawn Vollmer continues to educate, write, and create in service of her mission: helping people doctor themselves, dissolve fear-based myths, and remember the wisdom of nature as the true foundation of health.
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Comprehensive! What a gift. Thank you 🙏🏻❤️
Thank you, dear Amandha Dawn Vollmer,
WOW!!!
This is PARAMOUNT HEALTH TRUTH.
THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU!!!
Re: Viruses do NOT exist in nature
See link below to Christine Massey's website page that shows over 225 health/science institutions worldwide FAILED to provide proof of the so-called "SARS CoV-2 CORONAVIRUS".
https://fluoridefreepeel.ca/fois-reveal-that-health-science-institutions-around-the-world-have-no-record-of-sars-cov-2-isolation-purification/