ADV's Healthy Dose of Truth

ADV's Healthy Dose of Truth

Discussion about this post

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Nimble Navigator
4d

Comprehensive! What a gift. Thank you 🙏🏻❤️

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Jo Ro's avatar
Jo Ro
4dEdited

Thank you, dear Amandha Dawn Vollmer,

WOW!!!

This is PARAMOUNT HEALTH TRUTH.

THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU!!!

Re: Viruses do NOT exist in nature

See link below to Christine Massey's website page that shows over 225 health/science institutions worldwide FAILED to provide proof of the so-called "SARS CoV-2 CORONAVIRUS".

https://fluoridefreepeel.ca/fois-reveal-that-health-science-institutions-around-the-world-have-no-record-of-sars-cov-2-isolation-purification/

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